Эксперт рассказал о главных преимуществах гиперзвукового оружия

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко прокомментировал разработки гиперзвукового оружия, которые ведутся в России и отметил, что данные работы необходимо делать, «учитывая передовые тенденции развития вооружений и аналогичные работы, которые ведутся в настоящее время с Соединенными Штатами Америки и рядом других государств».

«Главным преимуществом гиперзвукового оружия станет быстрота поражения обозначенных целей, невозможность эффективного использования против таких видов носителей существующих систем противовоздушной и противоракетной обороны», - рассказал Коротченко.

Он также назвал новые возможности, которые даст развитие всей программы гиперзвука.

«Развитие всей программы гиперзвука даст возможность в том числе конвертации высокотехнологичных достижений из военной сферы в гражданскую, поскольку гиперзвук – это новые конструкционные материалы, это новые технологии, это жаропрочные материалы. Таким образом есть возможность создать серьезный задел и по высокотехнологичным гражданским производствам», - заключил эксперт.

Ранее глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев заявил, что новейшее гиперзвуковое оружие скоро поступит на вооружение армии России.