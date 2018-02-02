Стало известно, когда в России создадут ракету для освоения Луны

В сообщении РКК «Энергия» говорится, что указ о создании на Восточном комплекса был подписан на этой неделе президентом РФ Владимиром Путиным.

«В первую очередь ракета предназначена для освоения Луны, исследования дальнего космоса, создания космических комплексов противоастероидной защиты и т.п», - говорится в сообщении корпорации.

Изделие должно выводить на орбиту до 90 тонн нагрузки на низкую околоземную орбиту и порядка 20 тонн на окололунную полярную орбиту.

На первом этапе, с 2018 по 2019 год, предполагается разработать эскизный проект на ракеты. На втором этапе с 2020 по 2028 годы - выполнить научно-исследовательские, опытно-конструкторские, проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы.

Летные испытания ракеты намечены на 2028 год.