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Стало известно, когда в России создадут ракету для освоения Луны

Кирилл Яблочкин
13:15 02.02.2018
Корпорация «Энергия» определена головным разработчиком космического ракетного комплекса ракеты-носителя сверхтяжелого класса (КРК СТК), сообщает пресс-служба предприятия.
Стало известно, когда в России создадут ракету для освоения Луны
Фото: Наталья Селиверстова / РИА новости

В сообщении РКК «Энергия» говорится, что указ о создании на Восточном комплекса был подписан на этой неделе президентом РФ Владимиром Путиным.

«В первую очередь ракета предназначена для освоения Луны, исследования дальнего космоса, создания космических комплексов противоастероидной защиты и т.п», - говорится в сообщении корпорации.

Изделие должно выводить на орбиту до 90 тонн нагрузки на низкую околоземную орбиту и порядка 20 тонн на окололунную полярную орбиту.

На первом этапе, с 2018 по 2019 год, предполагается разработать эскизный проект на ракеты. На втором этапе с 2020 по 2028 годы - выполнить  научно-исследовательские, опытно-конструкторские, проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы.

Летные испытания ракеты намечены на 2028 год. 

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