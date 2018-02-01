В Минобороны подготовятся к отражению атак квантовых компьютеров

У России есть весомые предпосылки для успешного решения задач по разработке и серийному производству квантовых криптографических систем, сообщают РИА Новости со ссылкой на начальника Главного управления развития информационных и телекоммуникационных технологий Минобороны генерал-майора Олега Масленникова.

По словам военного, разработка средств защиты, относящихся к так называемой постквантовой криптографии, необходима в условиях появления в ближайшей перспективе квантовых компьютеров.

«Их вычислительный ресурс будет несравнимо выше, чем у классических, что подвергает угрозе защитный потенциал большинства современных систем обеспечения безопасности информации», - сказал генерал.

Технологии же постквантовой криптографии, по его мнению, смогут противостоять атакам квантовых компьютеров. Масленников уверен, у России есть потенциал в разработке и производстве подобных систем, в том числе оборонного назначения.

Ранее сообщалось, что российская армия получит квантовые средства связи, «абсолютно стойкие» к перехвату.