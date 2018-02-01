Песков: президент поддержал новую идею финансирования проекта МС-21
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил сведения, изложенные в газете «Коммерсант», о том, что Владимир Путин поддержал предложенный Минпромторгом механизм финансирования программы выпуска магистрального лайнера МС-21.
По информации издания, «Ростех» может вложить в капитал Объединенной авиастроительной корпорации в 2018–2020 годах около 30 миллиардов рублей для реализации проекта перспективного самолета.
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал о портфеле заказов на проходящий сертификационные испытания МС-21-300.
«Мы рассчитываем, что этот самолет будет иметь успех — во всяком случае, уже сейчас есть 175 заказов на него», - заявил министр.
По его словам, в самолете использованы не имеющие аналогов в мире технологические новинки, в частности, композитное крыло большого удлинения.
Первый образец лайнера пока проходит испытания с американским двигателем PW-1400G, однако следующие машины будут оснащаться отечественным ПД-14, которому также прогнозируют хорошее будущее.