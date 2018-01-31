В Минобороны рассказали, насколько вырос уровень оснащенности российской армии

По итогам 2017 года уровень оснащенности Вооруженных сил новыми образцами вооружения и военной техники вырос на 1,2% и составил 59,5%, сообщил начальник Управления военных представительств Минобороны России полковник Олег Степанов.

«В полном объеме выполнены планы поставки по вертолетам, береговым ракетным комплексам, космическим средствам, зенитно-ракетным системам и комплексам, ракетным комплексам Сухопутных войск, бронетанкового вооружения и техники, радиолокационным станциям, средствами стратегического назначения», - говорится в докладе Степанова.

Кроме того, полностью выполнены планы ремонта и модернизации по средствам обеспечения Военно-Морского Флота, корабельного вооружения и другой техники.

Ранее в Национальном центре управления обороной РФ было рассказано о том, сколько перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники поступило в войска в 2017 году.