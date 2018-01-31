Шойгу: армия получила 3,5 тысячи перспективных образцов вооружений

Более 3,5 тысячи перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники поступили в ВС России в 2017 году, заявил Сергей Шойгу во время проведения единого дня приемки военной продукции в Национальном центре управления обороной РФ.

«Поставлено свыше 110 самолетов и вертолетов, два боевых корабля, три бригадных комплекта ОТРК "Искандер-М", девять ЗРК различного класса, 116 крылатых ракет оперативно-тактического назначения "Калибр", более 400 единиц бронетанкового вооружения», - перечислил Шойгу.

Также он сообщил, что Гособоронзаказ-2017 по поставкам нового вооружения выполнен на 98,5%. Эти результаты свидетельствуют о том, что предприятия промышленности в основном выполняют взятые на себя обязательства.