Шойгу рассказал о выполнении гособоронзаказа в 2017 году

Гособоронзаказ 2017 года по поставкам нового вооружения выполнен на 98,5%, сообщил глава российского военного ведомства.

«Государственный оборонный заказ 2017 года по поставкам новых образцов вооружения, военной и специальной техники выполнен на 98,5%, по ремонту - на 96,7%», - сказал Шойгу.

По словам министра, достигнутые результаты свидетельствуют о том, что предприятия промышленности в основном выполняют взятые на себя обязательства.

В частности, в четвертом квартале 2017 в войска поставлены новые и отремонтированные комплексы «Искандер-М», истребители Су-27СМ3, ударные вертолеты, сторожевой корабль «Адмирал Макаров» и другую военную технику.