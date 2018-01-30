Сирия нарастит объем военных заказов у РФ после восстановления экономики

Сирия заинтересована в том, чтобы нарастить объем военных заказов у России после того, как экономика страны будет восстановлена. Это связано в том числе с тем, что российское оружие хорошо показало себя в ходе боевых действий против террористов.

«Сирия, когда восстановит свою экономику, тоже нарастит объем заказов», — сказал Бондарев.

Он подчеркнул, что в ходе операции в Сирии были испытаны сотни образцов вооружения, что подстегнуло интерес к российской военной технике.