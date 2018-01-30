Батискаф Северного флота сможет спасать подводников в сверхсложных условиях

Модернизируемый на Канонерском заводе в Санкт-Петербурге спасательный глубоководный аппарат проекта 18270 «Бестер» получит возможность эвакуировать людей при крене аварийной подлодки до 45 градусов, сообщили в пресс-службе Северного флота.

«Все предыдущие спасательные аппараты, построенные в России и за рубежом, могли оказать помощь терпящему бедствие экипажу при крене не более 15 градусов», - уточнили на флоте.

При усовершенствовании аппарата, в его конструкцию добавят новую систему наведения посадки и прикрепления к аварийной подлодке. По своим характеристикам он станет равным «Бестеру-1», который несет службу на Тихоокеанском флоте.

Кроме того, в батискафе начнут использовать новую поточную вентиляцию, позволяющую начинать декомпрессию спасаемых подводников уже в процессе всплытия.

«Это позволит сократить время последующего нахождение людей в барокамерах», – добавили в пресс-службе.

«Бестеры» работают с подводными лодками, которые лежат на глубинах до 720 метров, также их используют для обследования подводных объектов и выполнения подводно-технических работ.

Свой модернизированный аппарат Северный флот получит в 2019 году.