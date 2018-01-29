В Рособоронэкспорте раскрыли объемы индийских заказов на российское оружие

Индийский портфель заказов российского вооружения на сегодняшний день превышает четыре миллиарда долларов, сообщил заместитель гендиректора Рособоронэкспорта Сергей Гореславский в пресс-центре МИД РФ, где состоялась презентация книги-фотоальбома «Россия-Индия: вехи военно-технического сотрудничества».

«За годы сотрудничества общий объем поставок в Индию составил более 65 миллиардов долларов, а портфель заказов на сегодня превышает четыре миллиарда долларов США», - сказал он.

По словам Гореславского, российско-индийское сотрудничество началось с эпизода передачи главой советского государства в дар индийскому правительству двух самолетов Ил-14С для перевозки высокопоставленных лиц.

«С тех пор стратегическое партнерство двух стран показывает широчайшее многообразие форм и видов отношений: поставки продукции военного и двойного назначения, лицензионное производство вооружения и военной техники, проведение совместных НИОКР по перспективным видам оружия», - заявил Сергей Гореславский.

Одним из ярких примеров российско-индийского военно-технического сотрудничества является разработка сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos, название которой образовано от рек Брахмапутра и Москва.

Ракета уже принята на вооружение Сухопутными войсками и ВМС Индии, в ближайшее время ее освоит и авиация после успешных испытаний в ноябре прошлого года.