Дивизион к бою: кадры работы расчета С-400 из пункта боевого управления

В декабре прошлого года расчеты успешно прошли курс переподготовки на новую технику и провели учебно-боевые стрельбы на полигоне в Астраханской области.

«В состав расчета теперь входит меньшее количество личного состава. Но при этом эффективность работы от этого не снижается. По своим тактико-техническим характеристикам данная система превосходит С300», - рассказал командир зенитно-ракетного дивизиона соединения ПВО ЦВО Александр Скидан.

Скидан отметил, что речь идет об увеличении дальности поражения воздушных целей. Военнослужащий также подчеркнул, что новая система хорошо автоматизирована, что облегчает работу расчета.

Комплекс С-400 «Триумф» создан для уничтожения баллистических и аэродинамических целей в широком спектре высот и скоростей полета. Дальность поражения - до 400 км.