Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
ОПК ОПК ОПК

В Центре Хруничева рассказали, когда многоразовая версия ракеты «Ангара» пойдет в серию

Юрий Подкопаев
19:01 28.01.2018
Генеральный директор предприятия Алексей Варочко в интервью «Звезде» рассказал о том, как проходит работа над проектом многоразовой ракеты-носителя.
Фото: Роскосмос

В Государственном космическом научно-производственном центре имени Хруничева планируют превратить ракету легкого класса «Ангара-1.2» в многоразовую. Для этого ее оборудуют складывающимися крыльями, которые ракета сможет раскрыть после выведения груза на орбиту, для того чтобы совершить посадку на аэродроме.

Генеральный директор предприятия Алексей Варочко в интервью «Звезде» рассказал о том, как проходит работа над проектом многоразовой ракеты-носителя.

В 2014 году «Ангара» стартовала, летом легкая «Ангара», зимой тяжелая «Ангара», а после этого три года тишина. Вот нас интересует, когда «Ангара» пробьет свою колею в космос?

– По состоянию на сегодняшний день идет изготовление второй летной машины «Ангара». Она будет поставлена в этом году на космодром в Плесецк. Дальше по решению заказчика будет определена дата пуска «Ангары» с Плесецка.

Сколько ракет Вы планируете делать в год?

– Мощность омской площадки заложена из расчета, что должны выпускать десять машин в год, из них шесть машин тяжелого и четыре легкого класса.

Если Вы говорите, что готовы выпускать десять ракет в год, значит, космодром готов запускать эти десять ракет в год. Есть у Вас такая синхронизация в планах?

– Сейчас ракета «Ангара» проходит летные испытания. Идет конструкторская отработка данной машины. На первом этапе эти шесть машин будут проходить испытания в рамках опытно-конструкторских работ. В серию «Ангара» пойдет после 2022 года.

Над чем сейчас работает Центр Хруничева, над какими перспективными новыми наработками?

– Идет технический проект, который в этом году мы обязательно защитим по возвращаемой ступени многоразового использования. Здесь есть три направления, над которыми мы работаем: это возврат ступеней на собственных двигателях, посадка на аэродром и парашютная посадка. Сейчас ведется отработка конструкторской документации, для того чтобы дать второе дыхание машине «Рокот 2».  Это связано с импортозамещением и со 100-процентным управлением российского производства.

А Министерство обороны высказывает заинтересованность в этих ракетах?

– Эти машины обретают вторую жизнь. Есть несколько вариантов утилизации машин, в том числе и путем пусков, поэтому такое предложение мы и делаем. Тем более они могут служить, есть целая серия задач, которые можно решать.

Это то самое топливо холодной войны, от которого вы ушли, перейдя на «Ангару»?

– Так точно.

Раньше в Центре Хруничева мечтали даже о ракете А7. Сейчас перестали об этом мечтать?

– Вопрос о создании сверхтяжелой ракеты, в этом направлении предприятие работает. В этом году будем проводить эскизный проект по КВТК. Это по отработке кислородно-водородной ступени, это то, о чем Вы говорите. Увеличение массовых энергетических нагрузок.

С такой ракетой можно мечтать и о дальнем космосе? Правильно я понимаю?

– Наверное, да, для этого она и создается.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
СМИ сообщили о втором танкере с российским газом для США
Дата28.01.2018, 14:58
СМИ сообщили о втором танкере с российским газом для США
Эксперт: боевые экзоскелеты «Ратник-3» помогут бойцам передвигаться быстрее
Дата28.01.2018, 21:42
Эксперт: боевые экзоскелеты «Ратник-3» помогут бойцам передвигаться быстрее
СМИ: МОК оставил за бортом Игр-2018 более двух десятков российских тренеров
Дата28.01.2018, 16:33
СМИ: МОК оставил за бортом Игр-2018 более двух десятков российских тренеров
Огонь и рев мотора: кантемировцы провели подготовку к «Танковому биатлону»
Дата18.01.2018, 14:00
Огонь и рев мотора: кантемировцы провели подготовку к «Танковому биатлону»
В Центре Хруничева рассказали, когда многоразовая версия ракеты «Ангара» пойдет в серию
Дата28.01.2018, 19:01
В Центре Хруничева рассказали, когда многоразовая версия ракеты «Ангара» пойдет в серию
Убийца истребителей: как создавался легендарный самолет «Илья Муромец»
Дата28.01.2018, 09:23
Убийца истребителей: как создавался легендарный самолет «Илья Муромец»
Как мы переломили хребет террористам в Сирии
Дата19.01.2018, 11:53
Как мы переломили хребет террористам в Сирии
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
Выбор редакции
Выбор редакции
00:36 В стране и мире
Пентагон: 50% самолетов F-35 не готовы к бою
20:29 В стране и мире
Google случайно распространила вирус на 4 млн смартфонов Android – СМИ
17:28 Спорт
Видео
Показана форма, в которой российские лыжники выступят на Играх-2018
17:00 В стране и мире
Украинский эксперт рассказал о «чудо-оружии», которое Киев получит в 2018 году
11:58 В стране и мире
Видео
«У НАТО проблемы»: западные СМИ обеспокоены отсутствием у Запада конкурентов Су-57
События дня
События дня
Умерла Людмила Сенчина
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Половина переданных Минобороны Украины автомобилей «Богдан-2251» сломалась
Половина переданных Минобороны Украины автомобилей «Богдан-2251» сломалась
Ученые выяснили, как предотвратить укусы комаров
Ученые выяснили, как предотвратить укусы комаров
Ученый объяснил появление рогатых щук в Омской области
Ученый объяснил появление рогатых щук в Омской области
Буйвол напал на львов, но быстро пожалел об этом: видео Видео
Буйвол напал на львов, но быстро пожалел об этом: видео
Трамп в Давосе разозлил лидеров ЕС заявлением, что «Америка на первом месте» Видео
Трамп в Давосе разозлил лидеров ЕС заявлением, что «Америка на первом месте»
Как устроен изнутри первый российский антипиратский корабль: эксклюзивные кадры Видео
Как устроен изнутри первый российский антипиратский корабль: эксклюзивные кадры
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.