В Центре Хруничева рассказали, когда многоразовая версия ракеты «Ангара» пойдет в серию

В Государственном космическом научно-производственном центре имени Хруничева планируют превратить ракету легкого класса «Ангара-1.2» в многоразовую. Для этого ее оборудуют складывающимися крыльями, которые ракета сможет раскрыть после выведения груза на орбиту, для того чтобы совершить посадку на аэродроме.

Генеральный директор предприятия Алексей Варочко в интервью «Звезде» рассказал о том, как проходит работа над проектом многоразовой ракеты-носителя.

– В 2014 году «Ангара» стартовала, летом легкая «Ангара», зимой тяжелая «Ангара», а после этого три года тишина. Вот нас интересует, когда «Ангара» пробьет свою колею в космос?

– По состоянию на сегодняшний день идет изготовление второй летной машины «Ангара». Она будет поставлена в этом году на космодром в Плесецк. Дальше по решению заказчика будет определена дата пуска «Ангары» с Плесецка.

– Сколько ракет Вы планируете делать в год?

– Мощность омской площадки заложена из расчета, что должны выпускать десять машин в год, из них шесть машин тяжелого и четыре легкого класса.

– Если Вы говорите, что готовы выпускать десять ракет в год, значит, космодром готов запускать эти десять ракет в год. Есть у Вас такая синхронизация в планах?

– Сейчас ракета «Ангара» проходит летные испытания. Идет конструкторская отработка данной машины. На первом этапе эти шесть машин будут проходить испытания в рамках опытно-конструкторских работ. В серию «Ангара» пойдет после 2022 года.

– Над чем сейчас работает Центр Хруничева, над какими перспективными новыми наработками?

– Идет технический проект, который в этом году мы обязательно защитим по возвращаемой ступени многоразового использования. Здесь есть три направления, над которыми мы работаем: это возврат ступеней на собственных двигателях, посадка на аэродром и парашютная посадка. Сейчас ведется отработка конструкторской документации, для того чтобы дать второе дыхание машине «Рокот 2». Это связано с импортозамещением и со 100-процентным управлением российского производства.

– А Министерство обороны высказывает заинтересованность в этих ракетах?

– Эти машины обретают вторую жизнь. Есть несколько вариантов утилизации машин, в том числе и путем пусков, поэтому такое предложение мы и делаем. Тем более они могут служить, есть целая серия задач, которые можно решать.

– Это то самое топливо холодной войны, от которого вы ушли, перейдя на «Ангару»?

– Так точно.

– Раньше в Центре Хруничева мечтали даже о ракете А7. Сейчас перестали об этом мечтать?

– Вопрос о создании сверхтяжелой ракеты, в этом направлении предприятие работает. В этом году будем проводить эскизный проект по КВТК. Это по отработке кислородно-водородной ступени, это то, о чем Вы говорите. Увеличение массовых энергетических нагрузок.

– С такой ракетой можно мечтать и о дальнем космосе? Правильно я понимаю?

– Наверное, да, для этого она и создается.