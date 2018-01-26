Как устроен изнутри первый российский антипиратский корабль: эксклюзивные кадры

Съемочная группа программы «Военная приемка» показала, как устроен первый российский антипиратский корабль проекта 22160 изнутри. Ведущий Алексей Егоров прогулялся по мостику, радиорубке, каютам, камбузу корвета «Василий Быков», посетил сауну, а также сыграл в баскетбол в корабельном спортзале.

Внутренняя отделка помещений будет закончена после всех ходовых испытаний, но «жилищные условия» можно оценить уже сейчас. В довольно просторной каюте на двух мичманов есть кондиционер и душ с водонагревателем, а также туалет, рабочее место, диван и шкафы. Кроме того, на корабле предусмотрены просторная сауна и спортивный зал. Полы не только в спортзале, но и в других помещениях оборудованы противоскользящими материалами. Тип пола тут подбирается под каждое конкретное помещение. В спортзале – резиновый, в сауне – из плитки, в каютах – из сборных щитов, в переходах – из металла, а в помещениях с повышенной влагой – из керамогранита.

Отдельного внимания заслуживают стены из нержавеющей стали в камбузе. Остальные помещения обшиты алюминиевыми панелями. Транспортировка патрульного корвета проекта 22160 длилась два месяца. Программа «Военная приемка» приняла участие в плавании «Василия Быкова» и даже сняла уникальные кадры прохода корвета под Крымским мостом. А один из предыдущих выпусков программы был посвящен десантно-штурмовой лодке (ДШЛ), которая находится на борту патрульного корабля.