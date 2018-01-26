В Уфе рассказали о завершающей стадии испытаний перспективного авиадвигателя

Испытания двигателя ПД-14 находятся на финишной прямой, следующей задачей станет его выход на серийное производство, сообщил управляющий директор уфимского «ОДК-УМПО» Евгений Семивеличенко.

«Приобретенный в нашем объединении опыт изготовления деталей и узлов двигателя для ПД-14 имеет важнейшее значение и перспективы для участия в проекте ПД-35», – сказал Семивеличенко.

ОДК-УМПО изготавливает более 30% деталей и сборочных единиц двигателя ПД-14. В частности, рабочие лопатки вентилятора, разделительный корпус, ротор компрессора высокого давления и другое.

В настоящее время Объединенная двигателестроительная корпорация проводит в Жуковском третий этап летных испытаний двигателя ПД-14 на летающей лаборатории Ил-76ЛЛ. Параллельно продолжаются специальные наземные испытания инновационного агрегата.

В будущем двигатель будет устанавливаться на новейший российский лайнер МС-21.