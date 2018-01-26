«Уран» для сапера: зачем российским инженерам новейшие роботы

В канун Дня инженерных войск их начальнику генерал-лейтенанту Юрию Ставицкому пришлось давать многочисленные интервью, в которых он рассказал о новых частях и подразделениях инженерных войск, о новой технике, поступающей на вооружение и снабжение. Основное направление модернизации инженерных войск – оснащение их новейшими образцами вооружения, в том числе роботизированными.

Роботизированные средства и комплексы инженерных войск используются для ведения разведки, обнаружения различных взрывных устройств, обезвреживания мин и фугасов, создания проходов в минных полях, подъема тяжестей и расчистки завалов.

Ряд (перспективных) образцов прошел апробацию при выполнении задач по разминированию в Сирийской Арабской Республике. Среди них такие, как многофункциональный робототехнический комплекс разминирования «Уран-6», управляемые досмотровые комплексы «Скарабей» и «Сфера». Принятие их на снабжение инженерных войск запланировано на текущий год.

Что представляют собой эти «инженерные гаджеты»?

Инженерная «Сфера»

Беспроводное досмотровое устройство «Сфера» относится к миниатюрным роботам-разведчикам. Оно предназначено для оперативного сбора аудио- и видеоинформации в труднодоступных и опасных для человека зонах с последующей передачей по радиоканалу на пульт дистанционного управления.

«Сфера» осуществляет одновременную передачу изображения от четырех видеокамер, обеспечивающих обзор на 360 градусов, а также звука с высокочувствительного микрофона. Сигнал с робота может передаваться на расстояние до 50 метров.

Для обеспечения работы в темное время суток или в темных помещениях имеется мощная светодиодная подсветка, работающая как в обычном видимом (белом), так и в невидимом глазу инфракрасном диапазоне. Диаметр робота «Сфера» составляет 90 миллиметров, а масса – всего 610 граммов.

«Сапер-скарабей»

Миниатюрный робототехнический комплекс «Скарабей» предназначен для оперативного сбора аудио-, видеоинформации в труднодоступных и опасных наличием мин-ловушек зонах и передачи ее по радиоканалу на пульт видеонаблюдения и дистанционного управления. Видео- и аудиоинформация, получаемая устройством, передается по цифровому радиоканалу. Цифровой радиоканал обеспечивает высококачественное стабильное изображение и звук. «Скарабей» способен работать в сложных условиях распространения радиосигнала: в движении, в городских условиях. Дистанционное управление роботом, прием и просмотр информации осуществляются по радиоканалу с помощью пульта видеонаблюдения и дистанционного управления.

Дальность управления и передачи изображения составляет 250 метров. Благодаря оригинальной самоходной платформе робот может пробираться даже по завалам, гарантированно преодолевает десятисантиметровые препятствия. При этом высота мини-робота «Скарабей» составляет всего 15 сантиметров. Это делает его практически незаметным для противника, а электродвигатели обеспечивают фактически бесшумную работу. Аккумуляторные батареи гарантируют роботу-разведчику не менее трех часов работы в автономном режиме. Полезная нагрузка может включать видеокамеры высокого разрешения, тепловизор, микрофон и радиопередатчик аудио- и видеоинформации.

Роботы «Скарабей» и «Сфера» разработаны компанией ЗАО СЕТ-1, поэтому оба используют один и тот же пульт управления и отображения данных. Комплексы активно использовались российскими инженерно-саперными подразделениями в ходе разминирования в Сирийской Арабской Республике.

Помимо «роботов-малышей», существует ряд небольших робототехнических комплексов, которые уже давно активно используются не только военными, но и полицейскими, подразделениями МЧС и другими специальными службами для обезвреживания или разрушения взрывных устройств.

Высшая лига

Робототехнический комплекс МРТК-Р «Уран-6», имеющий массу шесть тонн, тоже прошедший боевое крещение в Сирии, относится к числу тяжелых инженерных роботов разработки и производства ОАО «766 УПТК». Комплекс предназначен для разминирования как открытых, так и урбанизированных участков местности, а также горных и мелколесистых территорий. При проведении очистки местности от взрывоопасных предметов он позволяет исключить непосредственный контакт саперов с боеприпасами в ходе работ по их обнаружению и подготовке к уничтожению.

«Уран-6» представляет собой гусеничный самоходный радиоуправляемый минный трал. В составе комплекта тралящего и рабочего оборудования МРТК-Р «Уран-6» имеется пять различных сменных инструментов: бойковый, катковый и фрезерный тралы, а также бульдозерный отвал и механический схват. Использование нескольких видов тралов необходимо для обеспечения возможности работы с различными типами грунтов.

Конструкция узла навески рабочего и тралящего оборудования «Уран-6» спроектирована таким образом, что позволяет роботу преодолевать вертикальную стенку высотой до 1,0 метра и ров шириной 1,5 метра. Небольшая высота комплекса и низкое расположение центра тяжести позволяют «Урану-6» уверенно преодолевать подъемы и спуски крутизной до 20 градусов и косогоры до 20 градусов.

«Уран» в Пальмире

Оператор может управлять комплексом на удалении до 800 метров. На бронированном корпусе МРТК-Р имеются четыре видеокамеры, которые обеспечивают круговой обзор. Роботизированный саперный комплекс «Уран-6» в состоянии уничтожить любой взрывоопасный предмет. При этом робот обеспечивает полную безопасность личного состава. Обнаруженные на местности боеприпасы «Уран-6» обезвреживает, разрушая их физическим способом либо приводя их в действие.

Робототехнический комплекс способен вести траление местности со скоростью от 0,5 до 5 километров в час (в зависимости от типа грунта и местности) с шириной полосы траления до 1,7 метра. На одной заправке «Уран-6» способен работать до пяти часов.

Как показал опыт боевого использования МРТК-Р «Уран-6», за день он в состоянии выполнить объем работы, который выполняет подразделение, состоящее из 20 саперов.

Робототехнический комплекс разминирования «Уран-6» уже прошел приемо-сдаточные испытания в Сунженском районе Чеченской Республики, а также принял участие в разминировании Пальмиры в Сирии, где зарекомендовал себя с самой лучшей стороны.