Рогозин рассказал об уникальности проектируемого самолета ПАК ДА

Разрабатываемый в России перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА) внешне будет мало похож на самолет в привычном понимании этого слова. Такое заявление сделал вице-премьер Дмитрий Рогозин в интервью сайту «Комсомольской правды».

«Уже с этого года КБ Туполева приступает к активной фазе проектирования перспективного авиационного комплекса дальней авиации. Этот самолет, я надеюсь, выйдет у нас на испытания на рубеже 2023–2024 годов», – сказал он.

«Внешне он не будет похож на наше понимание традиционного облика самолета. Это такое летающее крыло, самолет XXI века», – уточнил Рогозин.

Накануне президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь назвал сроки первого полета ПАК ДА. «Самолет поднимется в воздух в середине 2020-х годов», – констатировал он.