Коптер снял с воздуха радиолокационную станцию «Дон-2Н»: видео

Радиолокационную станцию «Дон-2Н» впервые сняли на видео с помощью коптера. Она создавалась в рамках выполнения задач Минобороны РФ и располагается в поселке Софрино Московской области.

Из-за гигантских размеров американцы уже прозвали «Дон-2Н» восьмым чудом светом. Многофункциональная РЛС представляет собой усеченную правильную пирамиду высотой 33,5 метров с размерами сторон верхнего и нижнего оснований 100 и 140 метров.

На каждой из боковых граней этой гигантской пирамиды расположены две фазированные антенные решетки. Круглая, диаметром 18 метров, она состоит из нескольких тысяч излучателей и на расстоянии тысяч километров может распознать объект размером с теннисный мяч, летящий на огромной скорости. Работающая в сантиметровом диапазоне РЛС способна увидеть боеголовку баллистической ракеты на дальности 3700 километров. Функционирование станции обеспечивается входящим суперкомпьютером Эльбрус-2.

«Дон-2Н» может отслеживать до 120 целей в автоматическом режиме, включая малозаметные, маневрирующие и ставящие помехи, направляя к ним противоракеты ближнего и дальнего перехвата.