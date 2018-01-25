В ОАК рассказали о работе по созданию сверхзвукового авиалайнера
В ОАК ведутся работы по созданию сверхзвукового пассажирского самолета, в котором могут быть использованы наработки по Ту-160.
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
В России идет создание сверхзвукового авиалайнера, в котором будут использоваться наработки по Ту-160, сообщает РИА Новости со ссылкой на Объединенную авиастроительную корпорацию.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе визита на Казанский авиационный завод предложил создать на базе стратегического бомбардировщика гражданский самолет.
Выкатка обновленного Ту-160М прошла на Казанском авиазаводе в ноябре. В ходе визита на предприятие Путин присутствовал при демонстрационном полете машины.
По словам президента ОАК Юрия Слюсаря, новый самолет на 60% по эффективности превосходит предшественника.