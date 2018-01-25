Кадры демонстрационного полета Ту-160М «Петр Дейнекин»

Президент России Владимир Путин присутствовал при демонстрационном полете Ту-160М на Казанском авиационном заводе.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны РФ подписало с ПАО «Туполев» контракт на поставку десяти таких машин. По словам президента, это позволит загрузить завод работой вплоть до 2027 года.

По словам главы Объединенной авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря, самолет построен на отечественной элементно-компонентной базе и по своей эффективности почти на 60% превосходит предшественника.

Самолет получил имя первого главкома ВВС России Петра Дейнекина.