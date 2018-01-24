Путин заявил о востребованности продукции предприятий российского ОПК

В ходе общения с рабочими Уфимского моторостроительного производственного объединения президент России заявил, что продукция предприятий российского ОПК востребована, а снижения гособоронзаказа в новом году не предвидится.

Комментируя слова одного из сотрудников предприятия о том, что при формировании государственного оборонного заказа в последнее время наблюдается снижение доли оборонно-промышленного комплекса, глава государства отметил, что это связано с тем, что в предыдущие годы власти финансировали Минобороны, а оно в свою очередь финансировало оборонные предприятия в рамках принятого на тот момент гособоронзаказа.

Он пояснил, что текущего финансирования из бюджета не хватало, и поэтому Минфин предложил выдать Минобороны кредиты, которые в свою очередь поступали на предприятия ОПК.

Но, продолжил российский лидер, «как это часто бывает, своевременно это все-таки Минфин не делал, и долг у Минобороны накопился».

Государство приняло решение одноразово погасить накопившуюся задолженность, поэтому цифра в общей структуре расходов на оборону выросла до четырех с лишним процентов ВВП.

«А теперь мы просто вернулись к стабильному, ритмичному финансированию, как и предполагалось раньше. То есть в целом никакого снижения нет, так же как и не было резкого увеличения в прошлом году. Поэтому стабильно, ритмично все будете работать, ваша продукция очень востребована», – сказал Путин.

Президент также подчеркнул что госпрограмма вооружений до 2027 года уже принята.

На предприятии Путину были представлены двигатели для истребителей Су-35 и Су-30СМ, а также комплектующие для двигателя ПД-14.