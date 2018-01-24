Путин посетил завод по производству авиационных двигателей для Су-35 в Уфе

На предприятии президенту были представлены образцы производимой продукции, включая компоненты модернизированного двигателя ВК-2500П.

Помимо этого, Путин ознакомился с комплектующими самолетного двигателя ПД-14, оборудованием для газоперекачки, которое изготавливают для «Газпрома», и двумя турбореактивными двигателями для истребителей Су-35 и Су-30СМ.

Предприятие также является головным производителем перспективного двигателя для истребителя пятого поколения Су-57 и двигателя ПД-14 для самолета МС-21.