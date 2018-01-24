Мотострелки Севфлота осваивают новые снегоболотоходы «Алеут»

В отдельной мотострелковой бригаде Северного флота начали осваивать новые двухзвенные гусеничные плавающие снегоболотоходы высокой проходимости ГАЗ-3344-20 «Алеут».

Военнослужащие прошли занятия по изучению тактико-технических характеристик, особенностей расположения и управления основными органами управления, а также устройства снегоболотохода.

Механики-водители провели техобслуживание машин в соответствии с технической документацией.

Занятия по вождению снегоболотоходов пройдут в ближайшее время на одном из полигонов отдельной мотострелковой бригады в Мурманской области.

Вездеход ГАЗ-3344-20 «Алеут» выполнен по модульной схеме: переднее звено – энергетический модуль, в котором могут перевозиться пять человек, включая водителя, заднее звено – трансформируемый пассажирский модуль вместимостью 15 человек, который может быть легко переоборудован в спальный, медицинский блок или командный пункт, его полезная нагрузка составляет 2500 килограммов.