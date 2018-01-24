Су-57 начал практические полеты с новейшим оружием на борту

Истребитель пятого поколения Су-57 начал полеты с новейшим оружием на борту. Об этом рассказал глава корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов в интервью, опубликованном в издаваемом ТАСС журнале «Вестник военно-технического сотрудничества».

«Комплекс высокоточного оружия для данного самолета, причем как внутрифюзеляжный, так и на внешней подвеске, разрабатывается предприятиями корпорации. Мы перешли к практическим полетам», – отметил Борис Обносов.

Директор корпорации отметил также, что пуски и основные работы по тестированию авиационных средств поражения начнутся в скором времени. Это касается изделий, производимых конструкторскими бюро «Радуга» и «Вымпел», а также изделий головной площадки корпорации в Королеве.

Ранее сообщалось, что истребитель пятого поколения Су-57 совершил первый полет с новейшим двигателем. Двигатель второго этапа, известный под условным обозначением Тип-30, является полностью новой разработкой, а не модификацией. Он обладает большей тягой, электронными системами и меньшим расходом топлива.