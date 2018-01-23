Росгвардия получит боевую экипировку «Витязь»

Группы задержания и вневедомственной охраны Росгвардии получат экипировку «Витязь», которая состоит из шлема, защищающего от пуль огнестрельного и осколочного действия, и бронежилета, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника инженерного управления Росгвардии Александр Заровнятных.

Заровнятных подчеркнул, что в будущем году Росгвардия приступит к массовым закупкам «Соратника». Первые изделия начнут поступать в подразделения в 2018 году.

Также на вооружении инженерно-технических подразделений в этом году появятся комплекс «Аракс» и автомобильный комплекс «Каркас», которые применяются при проведении инженерной разведки и обнаружении и уничтожении взрывоопасных объектов.