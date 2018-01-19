Для ВДВ создана новая система десантирования

Холдинг «Технодинамика» изготовит для Министерства обороны РФ установочную партию средств десантирования «Бахча»-У-ПДС для машин БМД-4М и БТР-МДМ, говорится в пресс-службе предприятия.

Новая система позволит десантировать новые машины Воздушно-десантных войск с самолетов типа Ил-76МД, а также их модификаций.

«Московский конструкторско-производственный комплекс "Универсал", входящий в "Технодинамику", совместно с Главным летно-испытательным центром Минобороны завершает этап государственных совместных испытаний в рамках ОКР "Бахча"-У-ПДС», - добавили в «Технодинамике».