Россия может поставить потенциальным заказчикам до 10 малых подлодок

Отечественная судостроительная промышленность готова поставить зарубежным партнерам до 10 малых и сверхмалых подлодок. Для этого у России есть значительный опыт их разработки и эксплуатации, приводит слова замгендиректора «Рособоронэкспорта» Игоря Севастьянова сайт «Ростеха».

«Рособоронэкспорт» готов по заданию заказчика спроектировать и поставить иностранным партнерам до десяти различных образцов малых и сверхмалых подводных лодок водоизмещением от 130 до 1000 тонн», - сообщил Севастьянов.

В числе потенциальных заказчиков рассматриваются ВМС стран Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.

«Малые и сверхмалые подводные лодки являются носителями разнообразного вооружения, включая торпеды и мины, могут быть вооружены крылатыми ракетами. А низкие уровни шумности и электромагнитных полей обеспечивают чрезвычайно низкую заметность», – добавил Севастьянов.

По его оценкам, емкость рынка малых подлодок на ближайшие пять лет составляет около четырех миллиардов долларов.