«Калашников» запустил в продажу пистолет Макарова, который можно купить без лицензии

Российский оружейный концерн «Калашников» запустил в продажу пистолет Р-411 на базе пистолета Макарова, который стреляет холостыми патронами, сообщается на сайте организации.

По данным пресс-службы концерна, оружие предназначено для использования в исторических, театральных и кино-постановках, а также подойдет для обучения обращению с огнестрельным оружием.

Чтобы купить новый пистолет, не нужны никакие разрешения и лицензии. Внешне Р-411 полностью соответствует пистолету Макарова, но его конструкция не предполагает применения боевых патронов.

«Переделать его в боевое оружие не получится. Для стрельбы подходят лишь патроны светозвукового действия», - отмечается в сообщении концерна.

Пистолет Макарова был принят на вооружение армии СССР в 1951 году. Он используется российской армией по сей день. Главными плюсами этого оружия считают простоту и надежность.

Купить охолощенный пистолет Макарова Р-411 можно в официальных бренд-зонах и онлайн-магазине концерна.