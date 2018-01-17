Опыт создания двигателя для МС-21 поможет решить «советскую задачу»

Создание авиационного двигателя тягой более 30 тонн - задача, которая так и не была решена в советское время, сообщил в своем твиттере Дмитрий Рогозин.

«Сейчас мы к ней подошли, опираясь на опыт создания базового генератора для двигателя ПД-14 для лайнера МС-21», - написал вице-премьер.

По его словам, двигатель ПД-35 позволит уйти от четырехмоторной схемы на Ил-476, Ил-478, Ил-96-400, и в будущем станет базовым двигателем для перспективного авиационного комплекса военно-транспортной авиации.

О подобной потребности ранее заявлял командующий ВТА Владимир Бенедиктов, говоря, что стоящие на вооружении российской армии сверхтяжелые и стратегические самолеты нуждаются в более мощном двигателе.

Ранее стало известно о размещении сведений о госзакупке на выполнение научных и конструкторских работ по созданию ПД-35. Пермское «ОДК-Авиадвигатель» получит на их проведение 64,3 миллиарда рублей до 2023 года.

Планируется, что новый двигатель будет полностью построен из российских материалов и по отечественным технологиям, его сертификация пройдет в 2025 году.