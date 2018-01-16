Российский парашют нового поколения пойдет в серийное производство в 2018 году
Система нового поколения Stayer будет поставляться Министерству обороны и другим силовым структурам России.
Фото: Алексей Иванов / ТРК "Звезда"
Парашют нового поколения будет запущен в серийное производство на заводе «Полет» в Иванове в 2018 году, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.
Парашют позволит десантироваться с высот от 400 до 8 тыс. м при скорости полета до 350 км/ч.
Грузоподъемность новой системы составляет до 180 кг, что является рекордным значением для парашютов, предназначенных для десантирования людей.
Система включает в себя также дыхательный аппарат, влагозащищенные очки ночного видения и контейнер для снаряжения, который вмещает до 50 кг амуниции и оружия.