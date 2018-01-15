Новое поколение РСЗО начнут собирать роботы

Главный конструктор НПО «Сплав» Борис Белобрагин сообщил, что новый цех, где развернутся дополнительные производства боеприпасов к системам залпового огня «Торнадо-С» и «Град», будет укомплектован по последнему слову техники.

«Цех оснастят новейшим оборудованием. Многие операции будут проходить без участия человека. Это позволит нам выпускать новое поколение РСЗО», – подчеркнул Белобрагин.

Ранее о запуске нового цеха сообщил гендиректор научно-производственного концерна «Техмаш» Владимир Лепин. По его словам, проект расширения мощностей позволит «Сплаву» перейти из разряда опытного производства в серийное.

Параллельно с дополнительным производством в Туле будет освоено новое направление – выпуск боевых и транспортно-заряжающих машин, необходимых для обслуживания реактивных и тяжелых огнеметных систем.