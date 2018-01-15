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Беспилотный Ил-112 сможет возить грузы между аэродромами

Константин Федоров
12:37 15.01.2018
Главный конструктор Авиационного комплекса имени Ильюшина предположил, что первые беспилотники Ил могут появиться на базе легкого военно-транспортного самолета.
Беспилотный Ил-112 сможет возить грузы между аэродромами
Фото: wikimedia

Беспилотный транспортный Ил-112 сможет как минимум возить грузы между аэродромами, сообщил ТАСС со ссылкой на главного конструктора ПАО «Ил» Николая Таликова.

По словам специалиста, компания пока не разрабатывает беспилотные летательные аппараты. Однако некоторые моменты относительно очередности таких работ обговариваются с профильными компаниями.

«Думаю, будем делать сначала из легких самолетов – того же Ил-112. На него можно поставить оборудование для беспилотника и возить грузы между аэродромами. Но пока все на уровне разговоров», – сказал Таликов.

Напомним, серийные поставки легких военно-транспортных самолетов Ил-112 начнутся в 2021 году. Планируется строить от 12 до 18 самолетов в год. Это количество должно покрыть потребности как ВКС России, так и потенциальных покупателей по линии ВТС.

Ил-112 заменит турбовинтовые Ан-26 и Ан-24, которые вырабатывают свой ресурс.

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