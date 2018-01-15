В Забайкалье расчеты ЗРК С-300 отразили авианалет условного противника

В Забайкальском крае состоялось тактическое учение по охране воздушного пространства, где участвовали военнослужащие соединения войск противовоздушной обороны (ПВО) Восточного военного округа.

Во время практической части учения военные совершили марш на штатной технике по пересеченной местности в заданный район. После прибытия были отработаны действия по доведению и получению сигнала о нарушении воздушных границ группой летательных аппаратов условного противника. Кроме того, военнослужащие выполнили задачи по развертыванию зенитно-ракетных комплексов С-300.

Расчеты выполнили нормативы по поиску, обнаружению, классификации, сопровождению воздушных целей, а также провели успешные электронные пуски.

В качестве условного противника выступили экипажи истребителей Су-30СМ, бомбардировщиков Су-25 и вертолетов Ми-24.