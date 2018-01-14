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Артиллерийский скальпель: чем опасен высокоточный снаряд «Краснополь»

Дмитрий Литовкин
10:51 14.01.2018
В состав комплекса, помимо осколочно-фугасного управляемого снаряда, входит лазерный целеуказатель-дальномер. Именно с его помощью наблюдатель-наводчик по лазерному лучу наводит изделие на цель.
Артиллерийский скальпель: чем опасен высокоточный снаряд «Краснополь»
Фото: Алексей Иванов/ ТРК Звезда/ Минобороны России

Разнести в клочья выскозащищенную цель или движущуюся технику с первого выстрела. Все это может высокоточный осколочно-фугасный снаряд «Краснополь». Именно с его помощью российские военные уничтожили группу боевиков, обстрелявших российскую авиабазу Хмеймим из минометов.

Уничтожение террористов, участвовавших в нападении на Хмеймим, можно считать делом чести для Минобороны. В том, что их найдут и уничтожат, сомнений не было. Но вот то, как это сделали, вызывает особый интерес. До последнего времени российские военные решали задачу поражения целей с помощью бомбардировщиков Воздушно-космических сил или наносили удары высокоточными крылатыми ракетами «Калибр». И применение корректируемого артиллерийского боеприпаса «Краснополь» стало неожиданностью.

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«Краснополь» – вещь не новая. Создали его еще в прошлом веке. Внешне похож не на обычный снаряд, а на ракету: вытянутый корпус, несколько «перьев» стабилизаторов – рулей управления. Изделие постоянно демонстрировалось на многочисленных выставках вооружений и военной техники. Казалось бы, какие могут быть тайны. Тем более что разработчики боеприпаса из Тульского КБП имени академика А. Г. Шипунова активно рассказывали о его характеристиках: калибр – 152–155 миллиметров, дальность стрельбы – 20 километров, вес боевой части – восемь килограммов, применяется всеми типами артиллерийских установок,  начиная от легендарной гаубицы Д-20 и заканчивая самыми современными «Мста-С» и, надо думать, «Коалиция-СВ». В состав комплекса, помимо осколочно-фугасного управляемого снаряда, входит лазерный целеуказатель-дальномер. Именно с его помощью наблюдатель-наводчик по лазерному лучу наводит изделие на цель.

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Целеуказатель может подсвечивать одновременно три из них. Но и целеуказателей может быть несколько. Они работают на разных частотах, не мешая друг другу. Снаряд идет только по лучу, предназначенному именно ему. Поэтому с помощью комплекса «Краснополь», как и в случае с обычной артиллерией, можно создавать эффект массированного огневого налета. С той лишь разницей, что в случае применения обычных боеприпасов речь шла бы о сотнях и тысячах выпушенных снарядов, а здесь – о ювелирной хирургической операции.

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Ее эффективность для «Краснополя» подтверждена цифрами. Так, неподвижную цель он поражает с коофицентом 0,85–0,95, движущуюся со скоростью до 30 километров в час – с вероятностью 0,7. Что это значит? Например, если использовать обычные боеприпасы, то для подавления взводного опорного пункта по таблицам стрельбы надо было бы применить 800 обычных артиллерийских снарядов, а снарядов «Краснополь» достаточно 10–12 штук.

В Сирии наши военные доказали, что последние показатели могут быть существенно ниже. На видео объективного контроля с беспилотного летательного аппарата запечатлено, как группа боевиков бежит к микроавтобусу. Террористы залезают внутрь, и тут же взрыв. Следующие кадры – одиночное здание, мгновение – и его подрыв. Специалисты говорят, что осколочно-фугасной боевой части «Краснополя» достаточно, чтобы уничтожить не только «гражданский» автомобиль со всеми находящимися внутри, дот, опорный пункт, склад боеприпасов, но и танк.

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В свое время «Краснополь» покупала Эфиопия. Именно военные этой страны впервые отчитались об эффективности этого оружия, сообщив, что в течение пяти минут тремя выстрелами поразили три бронированные цели. Боеприпас «засветился» в Афганистане в составе многонациональных сил НАТО. Западные военные хотя и имеют доступ к американскому аналогу «Краснополя» – боеприпасу M982 Excalibur, – но предпочли российский. Почему? Скорее всего, наш стоит дешевле, а по эффективности превосходит собрата. Об этом рассказали уже канадские военные. По их словам, с первых же выстрелов они уничтожили четыре бункера талибов.

До последнего времени российская армия особенно не рекламировала свои возможности по применению высокоточных корректируемых артиллерийских боеприпасов. Скромность можно объяснить только отсутствием соответствующих задач перед артиллеристами. Эпизод возмездия в Сирии показал, что у нас есть не только бомбардировщики, крылатые ракеты, но и средства оперативного реагирования. Именно таким высокоэффективным средством и стал «Краснополь». По словам разработчиков, изделие давно уже не то, что было когда-то создано в СССР. Процесс модернизации идет постоянно. Меняется элементная база. Повышаются возможности систем целеуказания. Насколько это эффективно, собственно, и продемонстрировал на практике наш спецназ.

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