Рогозин: хищения при выполнении гособоронзаказа сродни измене Родине

Хищения при выполнении гособоронзаказа – фактически измена Родине, это сказывается на стабильности России, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин на собрании, посвященном празднованию 296-летия органов прокуратуры РФ.

«Любые хищения, связанные с гособоронзаказом, то есть с укреплением обороноспособности страны, сродни измене», – сказал Рогозин.

По его словам, деньги, вложенные в оборонную промышленность, – это средства, потраченные максимально эффективно, так как они влияют на стабильность работы всего государства.

На собрании вице-премьер анонсировал скорый ввод в действие новой госпрограммы вооружения.