Рогозин: хищения при выполнении гособоронзаказа сродни измене Родине
Вице-премьер сравнил финансовые преступления при выполнении ГОЗ с преступлениями против государства.
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Хищения при выполнении гособоронзаказа – фактически измена Родине, это сказывается на стабильности России, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин на собрании, посвященном празднованию 296-летия органов прокуратуры РФ.
«Любые хищения, связанные с гособоронзаказом, то есть с укреплением обороноспособности страны, сродни измене», – сказал Рогозин.
По его словам, деньги, вложенные в оборонную промышленность, – это средства, потраченные максимально эффективно, так как они влияют на стабильность работы всего государства.
На собрании вице-премьер анонсировал скорый ввод в действие новой госпрограммы вооружения.