Новая госпрограмма вооружений будет введена в действие в ближайшее время – Рогозин

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин анонсировал скорый ввод в действие новой госпрограммы вооружения.

«Скоро будет введена в действие новая госпрограмма вооружения», – заявил Рогозин.

В сентябре прошлого года госпрограмма вооружений была представлена президенту РФ Владимиру Путину.

По словам Рогозина, в данный момент коллегией Военно-промышленной комиссии совместно с Генпрокуратурой организован контроль за выполнением гособоронзаказа.

Рогозин также подчеркнул, что готов приравнять к измене Родине хищения при выполнении ГОЗ.

Ранее экс-главком ВКС России, глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев сообщал, что объем госпрограммы вооружений на 2018–2025 годы составляет 19 триллионов рублей. По его словам, новая программа финансово сопоставима с предыдущей.