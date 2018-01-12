Производитель РСЗО «Смерч» вошел в состав концерна «Техмаш»

Решение о входе НПО «Сплав» в состав «Техмаша» принято правлением и наблюдательным советом госкорпорации «Ростех» в конце прошлого года, говорится в сообщении предприятия.

В нем также отмечено, что за 2017 год «Сплав» увеличил объемы поставки продукции по гособоронзаказу на 78% по сравнению с прошлым годом, при этом поставки неуправляемых реактивных снарядов «Солнцепек» к ТОС-1А «Буратино» выросли более чем в 8,6 раза.

Кроме того, в нем говорится, что на предприятиях «Сплава» будет развернуто производство штатных зарядов для реактивной системы залпового огня «Град», выпуск которых возобновлен по поручению президента Российской Федерации.

Научно-производственный концерн «Техмаш» учрежден государственной корпорацией «Ростех» в 2011 году. В данный момент в контуре «Техмаша» находится 36 организаций промышленности боеприпасов.