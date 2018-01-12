В России увеличат производство снарядов для реактивных систем

В 2019 году на НПО «Сплав» заработает новый цех, где развернутся производства боеприпасов к системам залпового огня «Торнадо-С» и «Град», сообщил гендиректор научно-производственного концерна «Техмаш» Владимир Лепин.

«Проект расширения мощностей позволит "Сплаву" перейти из разряда опытного производства в серийное», – подчеркнул Лепин.

Надо отметить, что параллельно с дополнительным производством будет освоено новое для НПО направление – выпуск боевых и транспортно-заряжающих машин, необходимых для обслуживания реактивных и тяжелых огнеметных систем.

По информации пресс-службы НПО «Сплав», за 2017 год предприятие увеличило поставки неуправляемых реактивных снарядов «Солнцепек» к ТОС-1А «Буратино» почти в девять раз.

Ранее сообщалось, что «Сплав» ведет работы по изготовлению опытного образца нового поколения тяжелой огнеметной системы «Тосочка».