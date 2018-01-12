Новейшая огнеметная система «Тосочка» выйдет на предварительные испытания
На НПО «Сплав» приступили к созданию опытного образца тяжелой огнеметной системы нового поколения на колесном шасси.
Фото: Vadim Savitsky / Global Look Press
Гендиректор «Техмаша» Владимир Лепин сообщил журналистам о работах по созданию испытательного образца новейшей тяжелой огнеметной системы «Тосочка».
«НПО "Сплав" ведет работы по изготовлению опытного образца нового поколения тяжелой огнеметной системы "Тосочка" для предварительных испытаний», – сказал Лепин.
По его словам, система с улучшенными тактико-техническими характеристиками будет выполнена в колесном варианте. К этому подтолкнул опыт эксплуатации ТОС в пустынных зонах.
Система «Тосочка» является логическим продолжением ТОС-1А «Солнцепек», который был успешно применен в сирийской военной кампании.
Поставки «Тосочки» в войска заложены в программу вооружений 2018–2025 годов.