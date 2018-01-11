Угроза с неба: как Росгвардия будет уничтожать беспилотники террористов

На днях газета «Известия» со ссылкой на заявление замдиректора Росгвардии генерал-полковника Сергея Меликова распространила информацию о том, что в составе войск Национальной гвардии Российской Федерации могут появиться спецподразделения для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

Как отметил Сергей Меликов, военнослужащие Центра специального назначения Росгвардии занимаются тестированием экспериментальных образцов техники и изучением проблем борьбы с беспилотными авиационными системами. Надо отметить, что решение вполне своевременное и логичное.

Помимо того, что различные дроны в последние пару лет крепко обосновались даже в нашем быту, их относительная доступность стала одним из факторов их несанкционированного использования.

События на Ближнем Востоке, произошедшие в ходе борьбы с бандформированиями запрещенной в России группировки ИГИЛ, показали, что небольшие БПЛА могут быть использованы не только для ведения разведки и сбора информации (хотя и это тоже может вызвать определенные угрозы), но и для выполнения чисто террористических акций.

Так, например, по данным американского Центра борьбы с терроризмом (Combating Terror Centre), первое использование боевиками ИГИЛ против сил коалиции вооруженного БПЛА с закрепленным на нем взрывным устройством, приведшее к потерям людских жизней, было зафиксировано в октябре 2016 года в Ираке. Тогда погибли два человека. Подобное использование небольших БПЛА с химическим или биологическим оружием – а, как известно, для боевиков ИГИЛ никаких запретов не существует – может обернуться куда более страшными бедами.

Угроза дронов

Сегодня существует большое разнообразие БПЛА, подразделяющихся по принципам полета, размерам, полезной нагрузке, дальности полета, системам управления, предназначению и т. д. Десятки, а то и сотни компаний во многих странах мира занимаются разработкой таких аппаратов. Доминируют среди них беспилотные боевые системы, имеющие взлетную массу по несколько тонн и способные нести на себе боевую нагрузку в виде авиабомб и ракет класса «воздух – земля». Это такие, как БПЛА RQ-4 Global Hawk (США, взлетная масса 15 тонн), MQ-1 Predator (США), Heron 1 (Израиль) и т. д.

Есть сравнительно небольшие БПЛА, обладающие массой от пяти до 150 килограммов, именуемые миниБПЛА, а есть и совсем «малыши» – массой от 0,2 до пяти килограммов. Эти именуются наноБПЛА.

Правда, среди тех и других есть такие, которые могут преодолевать расстояния до десяти и даже до 100 километров. Среди них наиболее распространенными являются такие, как Black Hornet, Wasp-AE, Raven (все – США), имеющие массу от 0,5 до пяти килограммов и продолжительность полета от 25 до 50 минут. Основное предназначение этих дронов – ведение разведки и наблюдения. Для этого они оснащаются комплексами оптоэлектронных приборов, включая тепловизоры.

Развитие технологий, доступность информации и наличие в свободной продаже бытовых дронов дает возможность различным бандформированиям получить в свое распоряжение небольшие, но высокотехнологичные БПЛА и использовать их в террористических целях, как это было в Ираке в октябре 2016 года.

Создавать спецподразделение Росгвардии для борьбы с мощными ударными БПЛА типа RQ-4 Global Hawk и ему подобных смысла нет. Эту задачу решали и прекрасно решают подразделения Воздушно-космических сил России и ПВО Сухопутных войск.

Кстати, по опыту проведенных в 2014–2015 годах на полигоне Капустин Яр специальных учениий подразделений ПВО Сухопутных войск задачу борьбы с БПЛА успешно решали зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) «Стрела-10М3» и «Тунгуска М1». Расчеты ЗРК «Стрела-10М3» поражали БПЛА массой от десяти килограммов со 100-процентной вероятностью.

Террористы с беспилотниками

Судя по всему, спецподразделения Росгвадии будут ориентированы на борьбу с мини- и наноБПЛА. Именно использование таких летательных аппаратов более всего вероятно и доступно для террористов. Они могут быть использованы для:

– вскрытия организации охраны и обороны режимных объектов;

– сбора информации о повседневной деятельности объекта, его принадлежности и решаемых задачах, дислокации сил и средств на объекте, используемых технических и транспортных средствах;

– сбора разнородной информации с использованием оптикоэлектронных и тепловизионных систем сбора информации;

– ведения радиоразведки (выявления номеров сотовых телефонов и идентификаторов радиоэлектронных средств, находящихся на объекте, определения их местоположения, получения семантических данных);

– дезорганизации системы управления (при использовании в качестве забрасываемых передатчиков помех);

– использования в качестве управляемых высокоточных малоразмерных средств поражения.

Перехватить управление

Наиболее уязвимыми местами БПЛА являются системы управления и топографического ориентирования. Современные технологии позволяют не просто нарушить управление беспилотником, но и перехватить его. Причем это возможно делать не только с простыми, бытовыми дронами, но и с самыми высокотехнологичными.

Самым ярким примером этому может служить перехват в Иране в 2011 году американского разведывательного БПЛА RQ-170, построенного с использованием технологии «стелс». Иранские специалисты с помощью закупленных в России средств РЭБ смогли посадить американский беспилотник и получить немало интересной информации.

Таким образом, есть технологии противодействия БПЛА, есть и средства. Причем эти средства существуют, как портативные, переносные, с небольшой дальностью обнаружения и нейтрализации, так и стационарные, способные обнаружить и нейтрализовать дрон на удалении в десятки километров. Такие системы и комплексы демонстрировались на выставках, проходивших в рамках Научно-технического совета Росгвардии в Красноармейске и Москве.

Электронное ружье

Технические средства проблемы борьбы с мини- и наноБПЛА включают в себя средства их обнаружения и средства подавления или перехвата. Наиболее эффективными средствами обнаружения дронов являются мультисенсорные датчики, получающие и обрабатывающие сигналы от воздушной цели по оптическому, акустическому, тепловому и радиочастотному каналам. Полученная комбинация сигналов позволяет системе отличить и идентифицировать цель, отличить дрон от птицы или воздушного судна. После обнаружения принимается решение в зависимости от обстановки на перехват или подавление БПЛА.

Для нейтрализации дронов, как правило, используется аппаратура постановки помех в диапазоне радиочастот, используемых для управления БПЛА. В этом случае БПЛА, потерявший связь с оператором, либо возвращается в точку старта, либо падает по окончании заряда его батарей.

Для беспилотников, которые летают автономно, по заранее запрограммированному полетному заданию, применяется аппаратура подавления сигналов от навигационных спутниковых систем GPS, GLONASS или Galileo.

В качестве средства борьбы с БПЛА на выставке представлялся переносной комплекс борьбы с дронами (ПКБД). Он является носимым средством, предназначенным для борьбы с беспилотными летательными аппаратами и радиоуправляемыми авиамоделями путем подавления командно-телеметрических радиолиний и приемников сигналов спутниковых радионавигационных систем. Масса комплекса составляет не более пяти килограммов. Он способен обеспечить подавление каналам управления БПЛА в секторе 70° по азимуту и 50° по углу места на дальности не менее двух километров, а каналам радионавигации – на дальности не менее десяти километров. Опционально комплекс может оснащается модулем радиообнаружения, что позволяет однозначно идентифицировать дроны и авиамодели в любое время.

Еще одно подобное средство радиоэлектронного противодействия БПЛА, разработанное российскими конструкторами, получило наименование «Праща». Принцип его работы аналогичен принципу работы комплексу ПКБД. Кроме средств подавления БПЛА, в России разработаны средства физической нейтрализации дронов-нарушителей. Это могут быть дроны-перехватичики с сетями и пневматическими гранатометами, стреляющие капсулами с сетями внутри них.

Вне зависимости от того, какой метод нейтрализации окажется оптимальным с точки зрения эффективности, обеспечение безопасности от дронов зиждется на своевременном их обнаружении. Наиболее предпочтительным вариантом противодействия БПЛА является задержание дрона в зоне ответственности средств борьбы с БПЛА.