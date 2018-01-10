В Санкт-Петербурге начали переделывать верфи под строительство вертолетоносцев

Министерство обороны России и Объединенная судостроительная корпорация договорились о строительстве вертолетоносцев для нужд Военно-Морского Флота на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«"Северная верфь" уже ведет масштабную реконструкцию производственных мощностей, включая возведение цеха, позволяющего вести постройку вертолетоносцев и эсминцев "Лидер"», – сказал собеседник агентства.

Предполагается, что сначала верфь выпустит два вертолетоносца, а затем приступит к постройке эсминцев. Опытно-конструкторские работы по вертолетоносцам начнутся в 2018 году, в 2020 году – строительство головного корабля с поставкой его флоту в 2024 году.

Ранее замминистра обороны РФ Юрий Борисов сообщал журналистам, что первый российский вертолетоносец появится примерно в 2022 году, так как цикл строительства корабля – минимум четыре года.

О тех же сроках реализации говорили и в Крыловском государственном научном центре, который представлял проект универсального десантного корабля «Прибой».