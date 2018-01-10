Серийное производство партии из пяти Ми-38 запущено в Казани
Четыре опытных образца вертолета уже построены и проходят этапы сертификационных испытаний.
Фото: Константин Семенов / ТРК Звезда
Всего в запуске в серийное производство на Казанском вертолетном заводе находится пять вертолетов в вариантах, предназначенных как для Министерства обороны, так и в гражданской комплектации.
Ми-38 – российский средний многоцелевой вертолет. Занимает нишу между Ми-8 и Ми-26. Взлетная масса – 14200 килограммов, максимальная полезная нагрузка – шесть тонн.
О том, что вертолет будет включен в программу вооружений, стало известно на выставке HeliRussia-2016.
Первым заказчиком вертолетов стало Минобороны РФ. Соответствующий контракт был подписан в 2017 году.
К сборке первых вертолетов на Казанском вертолетном заводе приступили в августе прошлого года.
Передача партии из первых двух опытных машин Минобороны запланирована на 2019 год.