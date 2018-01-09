В Росгвардии планируют создание подразделений по борьбе с беспилотниками

Спецподразделения будут использовать для борьбы с беспилотниками специальные средства, которые уже созданы в России.

«Мы получили определенное средство, но насколько оно тяжело в эксплуатации? Надо сначала его обкатать. Если поймем, что требуется создание отдельного подразделения с группой специалистов, то, конечно, будем создавать», – сообщил газете «Известия» первый заместитель директора Федеральной службы войск Национальной гвардии России Сергей Меликов.

На форуме «Армия-2017», который прошел в августе прошлого года, концерн «Калашников» представил ружье REX-1, которое способно сажать дроны, а также глушить мобильную связь и сигналы Wi-Fi.