Модернизированный Ту-160 «Белый лебедь» может совершить полет в январе

Заместитель председателя Российской Федерации Дмитрий Рогозин сообщил, что Конструкторское бюро им.Туполева может провести первый полет модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160 «Белый лебедь» уже в конце января текущего года.

«КБ Туполева действительно обещает поднять самолет (Ту-160) раньше - в конце января (2018 года)», - написал на своей странице в Twitter Рогозин.

До этого он сообщал, что летные испытания могут начаться в феврале 2018 года.

В ноябре 2017 года специалисты Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова – филиала ПАО «Туполев» - выкатили на летно-испытательную станцию самолет Ту-160М2. Это первый самолет, выпущенный за 9 лет. Последний Ту-160 был выпущен в 2008 году и был назван «Виталий Копылов».

Самолет достраивался, в том числе для решения задач воспроизводства Ту-160 в новом облике.

Напомним, что о возобновлении производства ракетоносца объявил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в апреле 2015 года. Планируется, что ВКС России приобретут до 50 бомбардировщиков.

Для создания нового Ту-160 была восстановлена технология окончательной сборки, проверены отдельные новые технологические решения, отработаны новые авиадвигатели с улучшенными характеристиками.