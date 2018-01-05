Новая боевая десантная машина РХМ-5М для ВДВ проходит заключительные испытания в Рязанской области

Новая боевая машина РХМ-5М, имеющая в своем составе специальное инновационное оборудование для изучения обстановки и поиска радиационных, токсических и биологических опасностей, проходит заключительные испытания в Рязанской области. Боевая машина предназначается для подразделений радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВДВ. Поэтому, кроме испытаний специального оборудования, новая машина проходит испытания и на способность к десантированию парашютным способом.

Новая боевая техника наряду с дистанционным определением уровня зараженности различных объектов и уникальными свойствами по противодействию системам наведения высокоточного оружия будет обладать специальными (в том числе техническими) средствами для оперативного обнаружения биологических угроз. В будущем перспективная РХМ-5М будет вести РХБ разведку в боевых порядках подразделений ВДВ и передавать все полученные данные о радиационной, химической и неспецифической биологической обстановке в автоматическом режиме.

Это первая специальная машина, сделанная на основе базового шасси БТР-МДМ. Новинка для подразделений РХБЗ ВДВ придет на смену двум типам машин: РХМ-2С и РХМ-5. Сейчас десантники осваивают новый вид техники, а заводчане наблюдают за процессом обучения военнослужащих и делятся личным опытом при эксплуатации передового специального оборудования.

В РХМ-5М имеется комплект пробоотборника, позволяющий брать пробы воды, снега, грунта, льда и даже насекомых. Теперь экипаж может производить разведку, не выходя из машины или на удалении до километра от очага заражения с помощью дистанционного прибора химической разведки. В боевой машине также есть автоматический метеокомплект, определяющий метеоданные в приземном слое воздуха. Кроме этого РХМ-5М оборудована фильтровентиляционной установкой, которая очищает воздух так, чтобы заражённые частицы не попадали в салон.