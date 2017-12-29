Топ-10 самых популярных видео «Звезды» о военной технике в 2017 году

1. Испытания новейшего боевого робота «Нерехта»

Робот «Нерехта» состоит из компактного гусеничного шасси, на которое устанавливается 12,7-миллиметровый пулемет «Корд» или 7,62-миллиметровый танковый пулемет Калашникова. Кроме того, робот может быть вооружен гранатометом АГ-30М. В уходящем году машина проходила испытания в зимних условиях.

2. Пуск новой улучшенной ракеты комплекса «Искандер М» в Таджикистане

Пуск ракеты подтвердил улучшенные характеристики по точности и малозаметности для средств обнаружения. Ракета поразила цель, отклонившись на расстояние не более десяти метров. «Искандер» – тактический комплекс, созданный для уничтожения систем ПВО, ПРО и других стратегически важных объектов.

3. Полет истребителя МиГ-31 в стратосферу

Во время съемок программы «Военная приемка» камеры, установленные на фюзеляже высотного истребителя-перехватчика МиГ-31, сняли, как самолет поднимается на высоту более 21 километра. МиГ-31 – высотный перехватчик, способный уничтожать самолеты и крылатые ракеты. Один из самых скоростных самолетов в истории авиации.

4. Испытания пушки танка Т-14 «Армата»

Корреспондент программы «Военная приемка» телеканала «Звезда» Борис Зимин принял участие в испытаниях пушки новейшего российского танка Т-14 «Армата».

5. Первая съемка дозаправки истребителя Су-57 в воздухе

В рамках программы «Военная приемка» съемочной группе телеканала «Звезда» удалось снять первую дозаправку в воздухе истребителя пятого поколения Су-57.

6. Испытания бронемашин «Тайфун-У» и «Тайфун-К»

«Тайфун» – семейство бронеавтомобилей повышенной защищенности, разработанное кооперацией более чем из 120 предприятий.

7. Кадры стрельб большого десантного корабля «Иван Грен» Большой десантный корабль «Иван Грен» проекта 11711 вышел на завершающую стадию государственных испытаний. Проверка артиллерии проходила в Балтийском море.

8. Пуск ракет «Калибр» с корабля «Град Свияжск»: кадры работы команды

Съемочной группой телеканала «Звезда» были сняты кадры работы команды корабля «Град Свияжск» при запуске крылатых ракет «Калибр» по морской цели.

9. Испытания новейшей модификации вертолета Ми-28УБ

Модификация боевого вертолета Ми-28УБ в первую очередь отличается спаренным управлением, которое могут принять на себя оба члена экипажа. Первая партия машин была передана Минобороны России в этом году.

10. Запуск новейшей российской противоракеты

Успешный пуск новейшей российской противоракеты был произведен 23 ноября 2017 года на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Противоракета выполнила полетное задание и успешно поразила условную цель.