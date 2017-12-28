В Северодвинске модернизировали стратегический подводный крейсер «Тула»

В Северодвинске Центр судоремонта «Звездочка» завершил ремонт ракетного подводного крейсера стратегического назначения (РПКСН) «Тула», сообщает пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации.

По информации ОСК, на подлодке была восстановлена техническая готовность всех узлов и механизмов корабля, проведена модернизация отдельных систем, в том числе радиотехнического вооружения.

Заводские ходовые испытания крейсера завершились 21 декабря. По докладам проверяющих, все эксплуатационные характеристики корабля соответствуют техзаданию, а материальная часть находится в исправном состоянии.

Ремонтные работы на АПЛ «Тула» проходили с 2015 года. Теперь она отправится в пункт постоянного базирования на Северный флот.

Напомним, в ноябре этого года подлодка отметила 30-летие со дня первого подъема Андреевского флага на корабле и вступления в боевой состав ВМФ.

РПКСН проекта 667 БДРМ «Тула» был построен на предприятии «Севмаш» в 1987 году.