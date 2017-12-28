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Новый армейский ЗРК снарядят инновационным боекомплектом

Вадим Колесников
13:39 28.12.2017
Для войсковой ПВО разрабатывается система, которая сможет сбивать беспилотники и высокоточные ракеты.
Новый армейский ЗРК снарядят инновационным боекомплектом
Фото: Миноброны РФ

Командующий войсковой ПВО Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов сообщил о разработке нового ЗРК.

«На смену "Шилке" разрабатывается новый зенитный артиллерийский комплекс с инновационным боекомплектом выстрелов», – сказал он «Известиям».

По его словам, перспективный ЗРК будет способен поражать тактические беспилотники, одиночные реактивные снаряды, крылатые ракеты, ударные элементы систем высокоточного оружия.

Кроме того, наравне с другими системами войсковой ПВО новый комплекс сможет бороться с самолетами тактической авиации, вертолетами, наземными и надводными легкобронированными целями.

Особенностью комплекса должна стать его малая радиозаметность.

В настоящий момент для ПВО завершаются испытания «арктического» ЗРК малой дальности «Тор-М2». Его устанавливают на базе двухзвенных тягачей ДТ-30ПМ высокой проходимости. Первый комплект поступит в войска в 2018 году.

ЗСУ-23-4 «Шилка» уже не производится, но модернизированный вариант все еще находится на вооружении Сухопутных войск. ЗСУ имеет 23-миллиметровую счетверенную автоматическую пушку, способную вести огонь со скоростью 3400 выстрелов в минуту.

Кроме того, на ней монтируются две пусковые установки «Стрелец» с креплением для четырех ракет «Игла».

Новый проект модернизации «Шилки» позволил практически полностью обновить комплекс радиоэлектронных средств, а также базовое шасси и все ходовые агрегаты.

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