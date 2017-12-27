Рогозин рассказал о выполнении гособоронзаказа в 2017 году

По словам Рогозина, несмотря на санкции, по итогам 2017 года гособоронзаказ выполнен на 97–98%.

Рогозин отметил, что несмотря на санкции, введенные против России и непростое экономическое положение, в целом удерживаются одни из самых высоких темпов исполнение гособоронзаказа в истории.

Он также рассказал о том, что за 2017 год в России было построено 139 боевых самолетов, 214 вертолетов.

Сравнивая эти показатели с прошлым годом, Рогозин отметил, что самолетов в 2016 году было простроено на шесть меньше, а вертолетов – 190.