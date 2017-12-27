Первый в России газотурбинный агрегат для Арктики создан в РФ

В сообщении говорится, что установка ГТА-8 способна эффективно использоваться в условиях Крайнего Севера.

В частности, агрегат можно применять в составе электростанций нефтегазовых платформ и в составе теплоэлектростанций приморских объектов для выработки тепловой и электрической энергии.

В составе ГТА планируется применение оборудования отечественных производителей.

Технические решения, примененные при разработке установки, позволяют ГТА-8 работать в приморских районах с высоким содержанием соли в воздухе, при экстремально низких температурах.

Отличительной особенностью является также способность работать на двух видах топлива – дизельном топливе или природном газе – и выполнять автоматический переход с одного вида топлива на другой без изменения установившегося режима двигателя.