Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
ОПК ОПК ОПК

Под Калининградом испытана полоса нового военного аэродрома

Кирилл Яблочкин
14:17 27.12.2017
На военном аэродроме морской авиации Чкаловск в Калининградской области прошла испытательная посадка самолета Ан-26 ВКС РФ на обновленную взлетно-посадочную полосу.
Под Калининградом испытана полоса нового военного аэродрома
Фото: Табылды Кадырбеков / РИА новости

Военно-транспортный самолет Ан-26 Балтийского флота совершил испытательную посадку на военном аэродроме морской авиации Чкаловск в пригороде Калининграда, где завершаются работы по модернизации воздушной гавани, сообщает официальный представитель Балтфлота Роман Мартов.

В ходе модернизации аэродрома полоса была удлинена на 500 метров, до 3100 метров, что позволяет принимать воздушные суда любых классов.

Кроме того, были обновлены линии связи и электропередачи, водосточно-дренажная сеть, световая разметка и радиотехнические средства аэродрома.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
В США многодетную семью в полном составе заморозят в жидком азоте
Дата27.12.2017, 17:23
В США многодетную семью в полном составе заморозят в жидком азоте
США готовят боевиков на базе в сирийском Эт-Танфе – Генштаб РФ
Дата27.12.2017, 09:41
США готовят боевиков на базе в сирийском Эт-Танфе – Генштаб РФ
Мутко покинул пост председателя оргкомитета ЧМ-2018
Дата27.12.2017, 15:33
Мутко покинул пост председателя оргкомитета ЧМ-2018
Министерство обороны получит модернизированные «Форпосты» и 35 учебно-тренировочных самолетов уральского производства
Дата25.12.2017, 15:35
Министерство обороны получит модернизированные «Форпосты» и 35 учебно-тренировочных самолетов уральского производства
«Петра Великого» ждут перемены: каким будет атомный крейсер после ремонта
Дата27.12.2017, 13:23
«Петра Великого» ждут перемены: каким будет атомный крейсер после ремонта
Последний рубеж обороны: как пушки и пулеметы спасали жизнь летчикам
Дата26.12.2017, 10:00
Последний рубеж обороны: как пушки и пулеметы спасали жизнь летчикам
День РВСН: как самые грозные войска России охраняют суверенитет страны и мир на земле
Дата17.12.2017, 10:28
День РВСН: как самые грозные войска России охраняют суверенитет страны и мир на земле
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
Выбор редакции
Выбор редакции
16:31 В стране и мире
В Facebook объяснили причину блокировки аккаунта Кадырова
15:54 В стране и мире
Видео
Открывший стрельбу на фабрике «Меньшевик» экс-директор скрылся
15:33 Спорт
Мутко покинул пост председателя оргкомитета ЧМ-2018
14:45 В стране и мире
Видео
Представители ДНР, ЛНР и Киева приступили к обмену пленными
13:51 В стране и мире
мнение
США надеялись построить военную базу в Севастополе – эксперт
События дня
События дня
«Новая Звезда»
Стрельба на фабрике «Меньшевик» в Москве
Умер композитор Владимир Шаинский
Конфликт в Донбассе
Война в Сирии
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Знаменитый боец ДНР с позывным Бэн убит снайпером ВСУ
Знаменитый боец ДНР с позывным Бэн убит снайпером ВСУ
В небе над Луганском заметили необычное свечение: видео Видео
В небе над Луганском заметили необычное свечение: видео
Андрей ищет семью Видео
Андрей ищет семью
Крах США и энергия Венеры: западные СМИ вспомнили о предсказаниях Ванги на 2018 год
Крах США и энергия Венеры: западные СМИ вспомнили о предсказаниях Ванги на 2018 год
Музыкальная битва: конкурс «Новая звезда» в новогодние праздники соберет вокалистов из всех регионов страны Видео
Музыкальная битва: конкурс «Новая звезда» в новогодние праздники соберет вокалистов из всех регионов страны
Кличко убежден, что отношения России и Украины скоро наладятся
Кличко убежден, что отношения России и Украины скоро наладятся
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.