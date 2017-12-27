Под Калининградом испытана полоса нового военного аэродрома

Военно-транспортный самолет Ан-26 Балтийского флота совершил испытательную посадку на военном аэродроме морской авиации Чкаловск в пригороде Калининграда, где завершаются работы по модернизации воздушной гавани, сообщает официальный представитель Балтфлота Роман Мартов.

В ходе модернизации аэродрома полоса была удлинена на 500 метров, до 3100 метров, что позволяет принимать воздушные суда любых классов.

Кроме того, были обновлены линии связи и электропередачи, водосточно-дренажная сеть, световая разметка и радиотехнические средства аэродрома.